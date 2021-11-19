Выставка в Каунасе

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На выставке в Музее истории просвещения в Каунасе – более сорока оригинальных работ одного из самых известных модернистов мира, художника Марка Шагала. В том числе первые созданные им цветные литографии и работы, оцененные на Венецианской биеннале.

«Этот цикл из тринадцати литографий считается одним из лучших циклов цветных литографий, созданных в США до 1950-х годов. На Венецианской биеннале в 1948 году Марк Шагал был удостоен премии в области графики», – рассказал телевидению LRT куратор выставки Василий Кесаури.

По словам куратора выставки, перед Второй мировой войной художник создавал черно-белые литографии. После войны в его литографиях появляются цвет, мистика, слияние прошлого и будущего с действительностью.

«Шагал пробовал себя в самых разных направлениях – в кубизме, футуризме, но не хотел принадлежать к какой-то определенной школе. Он сохранил свой стиль, и на картинах мы можем увидеть лишь ему присущие детали, персонажей, которые летают. В последние годы своей жизни он говорил, что всегда верил в огромную внутреннюю силу людей, поэтому иные персонажи его картин парят в небе как птицы», – говорит В. Кесаури.

Это вторая выставка работ Марка Шагала в Каунасе. Первая состоялась 99 лет назад, когда художник на несколько дней приезжал Литву. На выставке представлены 43 оригинальные работы Шагала из собрания семьи Кесаури, приобретенные на парижских аукционах.

Выставка продлится до 6 марта.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ