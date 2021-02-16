Выступление Г. Науседы на церемонии поднятия флагов трех Балтийских государств

Но я верю, что мы выстоим, как выстояли те, кто 103 года назад, несмотря ни на что, в суматохе кровавых войн и опасных эпидемий выдвинули идею независимого государства.

Сегодня мы можем позаимствовать силу духа у тех людей, кто создавал Литву и смело ее защищал, кто прививал своим детям любовь к Родине и тем самым создал условия для нового возрождения 11 марта.

Профессор Эдвардас Гудавичюс, говоря об участвовавших в борьбе за независимость Литвы добровольцах, сказал, что он не стал бы менять ни одного из них на всех великих князей.

Мы прекрасно знаем, что для зарождения и существования восстановленной 16 февраля Литвы идеи, распространяемые горсткой просветителей, лиц, подписавших Акт о независимости от 16 февраля 1918 года, должны были прижиться в обществе. Возводимый общий национальный дом мог быстро рухнуть, если бы вовремя не пробудилось гражданское общество, если бы не первые добровольцы, государственные служащие, сельские и городские общины, которые поставили своей целью построение государства.

И сегодня нам нелегко, как было непросто и сто лет назад. Историки в будущем оценят, с какими экзистенциальными вызовами столкнулся наш народ в 2020 и 2021 годах, как много для нас значили волонтерство и самопожертвование.

Я верю, они смогут сказать, что Литва преодолела кризис стоически, терпеливо и достойно, как много раз в своей истории.

Мы живем в атмосфере неопределенности, когда легко споткнуться, вступить в конфронтацию. Мы устали от ограничений и иногда появляется желание начать обвинять всех вокруг. В том, что кто-то сделал слишком мало. В том, что кто-то сделал слишком много. В том, что кто-то сделал не так.

Но тот, кто пытается решать проблемы, не застрахован от ошибок. Прежде чем поднять меч на другого, давайте подумаем, для чего все это? Точно не во имя той Литвы!

Пройдет еще 100 лет, а, может быть, всего несколько, и никто не вспомнит о кратковременных разногласиях. Так хотим ли мы в столь важное для государства время раскручивать маховик бесплодных политических склок? Казалось бы, простая, но иногда столь трудно постигаемая истина – мы продвигаемся вперед настолько, насколько мы полны решимости работать вместе. И сегодня, когда мы должны сделать самые важные шаги, нам больше, чем когда-либо, нужно это терпение, самопожертвование и единство.

Пусть процветает и крепнет восстановленное государство! Вдохновленные своими мечтами и делами будем достойны этого особенного для нашей истории дня. С Днем восстановления Литовского государства!

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Гитанас Науседа, Президент Литовской Республики