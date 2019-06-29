Вывод комиссии: Revolut не представляет угрозы безопасности

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Правительственная комиссия по стратегическим деловым операциям вновь подтвердила, что Revolut, финансовый стартаповец Великобритании, не представляет угрозы национальной безопасности Литвы.

Это уже третье подобное исследование — ранее также было заявлено, что деятельность Revolut не противоречит национальным интересам.

Валдас Киверис, советник группы государственного управления канцелярии правительства, BNS заявил, что решение комиссии было принято 25 июня.

В начале мая Сейм обязал комиссию в третий раз проверить надежность Revolut. По словам председателя парламентского Комитета по бюджету и финансам «крестьянина» Стасиса Якелюнаса, инициировавшего такую ​​просьбу, у него и некоторых других парламентариев вызывают сомнения действующая модель Revolut, контроль за отмыванием денег и связи с Россией.

Revolut Bank в Литве развивает специализированный банк, и его деятельность планирует начать во второй половине этого года. Представители Банка Литвы заявили, что лицензия Revolut была выдана после оценки не только финансовых рисков, но и вызовов национальной безопасности, политических и геополитических рисков.

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