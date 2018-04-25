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Экономика

Выход экономики из тени

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Темпы сокращения теневой экономики на рынке акцизных товаров в Литве приостановились. Исследования показывают, что теневая экономика на рынке крепких спиртных напитков составляет около 22 проц., сигарет — 19 проц. всего рынка. Такие тенденции показывают исследования, проведенные Институтом свободного рынка Литвы совместно с обществами по исследованию рынка.

«Если смотреть на общий уровень теневой экономики, то в Литве, как и в большинстве стран Европы, после кризиса теневая экономика начала уменьшаться стабильно каждый год. Основная причина этого – рост экономики, улучшение финансового положения населения и предпринимательства. Подобную тенденцию мы видели и до кризиса 2009 года. Однако в некоторых секторах, конкретно в группах акцизных товаров со значительным налогообложением, в таких, как сигареты или крепкие алкогольные напитки, снижение теневой экономики наблюдалось приблизительно до 2015 года. Затем, можно сказать, теневая экономика стала стабильной и довольно стойкой по отношению к растущим доходам и мерам борьбы, применявшимся властью», — утверждает руководитель исследования теневой экономики Института свободного рынка Литвы Витаутас Жукаускас.

По данным опроса, проведенного обществом исследований RAIT, 12 проц. жителей указали, что за последний год они приобретали или употребляли нелегальные алкогольные напитки, это примерно столько же, сколько было и два года назад. 22 проц. опрошенных утверждают, что они склонны оправдывать или полностью оправдывают потребление нелегальных алкогольных напитков.

«То, что каждая пятая бутылка крепкого алкоголя является нелегальной, кажется очень много, но надо понимать, что теневую экономику чаще всего выбирают люди, которым покупать алкогольные напитки в магазине слишком дорого. За период с 2012 по 2017 г. акциз на крепкие алкогольные напитки был увеличен на 6 проц., средняя заработная плата за этот период увеличилась на 36 проц. С 2017 г. ситуация резко изменилась. С того времени акциз на крепкие алкогольные напитки увеличился на 36 проц., а средняя заработная плата на 27 проц. Следовательно, одной из причин сохранения теневой экономики на рынке крепких алкогольных напитков является тот факт, что налогообложение растет быстрее, чем доходы населения», — замечает В. Жукаускас.

Новые опросы руководителей в регионах показывают, что возможность приобрести нелегальные алкогольные напитки в разных регионах Литвы сохраняется. 35 проц. опрошенных старост утверждают, что в их местности можно приобрести нелегально изготавливаемый или распространяемый алкоголь.

«Тот факт, что даже в условиях роста экономики сравнительно большая часть населения все еще оправдывает потребление нелегального алкоголя и сигарет и теневая экономика сохраняется, должен быть знаком для власти, что при принятии решений важно предусмотреть все последствия. Условия для теневой экономики особенно благоприятны, когда акцизы растут быстрее доходов населения. Неоправданные решения по поводу увеличения акцизов в условиях замедления роста экономики могут сработать как огонь. Опросы показывают, что почти половина населения в условиях ухудшения финансового положения думала бы о приобретении товаров или услуг в рамках теневой экономики», — утверждает старший эксперт Института свободного рынка Литвы Ева Валешкайте.

По данным исследования пустых сигаретных пачек, проведенного Nielsen, в среднем каждая пятая пачка является нелегальной (19 проц.), уровень теневой экономики в этом секторе не меняется с 2015 г. Акцизы на табак в Литве за последние 8 лет выросли на 54 проц. В соседних странах тененвая экономика в области сигарет гораздо меньше. В Латвии она составляет 16 проц., в Эстонии – 12 проц.

Сотрудники Института свободного рынка Литвы более десяти лет изучают теневую экономику и выпустили пять изданий «Теневая экономика Литвы».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                     

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