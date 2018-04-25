Выход из мирового экономического кризиса потребует более $8 трлн — МВФ

Фото из открытых источников

Мировое сообщество должно будет мобилизовать более $8 трлн на различные чрезвычайные меры, нацеленные на преодоление нынешнего глобального экономического кризиса.

С таким предупреждением выступила сегодня на пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Говоря о шагах международного сообщества по урегулированию кризиса, порожденного распространением коронавируса, она сообщила, что уже было задействовано $8 трлн. В то же время будет потребность в еще большем объеме финансовых средств. «Насколько большем, будет зависеть от того, до какой степени эффективными окажутся принимаемые экстренные меры и как быстро отступит вирус», — подчеркнула Кристалина Георгиева.

Также она отметила другие принимаемые многими странами чрезвычайные политические меры. Например, это налогово-бюджетные шаги, а также вливания ликвидности центральными банками. «Однако ввиду серьезности кризиса потребуются существенные дальнейшие усилия», — заявила руководитель МВФ.