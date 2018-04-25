Выходит в запас генерал Г. Зенкявичюс

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

В четверг состоится торжественная церемония проводов в запас генерала-майора Вооруженных сил (ВС) Литвы Гинтаутаса Зенкявичюса.

Офицер служил в ВС Литвы с момента восстановления независимости страны, в последние годы он был начальником штаба обороны, ранее занимал должность военного представителя Литвы при НАТО, командовал миссией в Афганистане, работал на других высоких должностях.

В церемонии проводов генерала в запас примут участие министр обороны Раймундас Кароблис и главнокомандующий ВС генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Р. Кароблис говорит, что то, какой сейчас является армия Литвы — большая заслуга и генерала Г. Зенкявичюса.

«В его служебной биографии отражены едва ли не все важнейшие события, знаменующий рост литовской армии: от первой трансформации тогдашнего Объединенного штаба и подготовки армии к вступлению в НАТО, до восстановления афганской провинции Гор — тогда военной операции невиданного для Литвы масштаба, и должности военного представителя при НАТО на стыке серьезных изменений, когда после российской агрессии в Украине изменился и наш взгляд, и взгляд союзников на безопасность нашего региона», — сказал BNS министр.