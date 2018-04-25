Выяснилось, как будет выглядеть новый пешеходный мост в Вильнюсе

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Становятся всё более очевидными предварительные победители конкурса архитектурных идей моста через реку Нярис, который соединит улицы А. Гоштауто и Упес. Всего на конкурсе было представлено 9 идей мостов.

Экспертное жюри согласно оценочным критериям конкурса составило список оценивания работ, лидером которого является идея команды «INHUS Engineering» и «DO architects» под названием «Мост Альберта», за ним следуют созданные архитекторами «Studija 501», «SRP projektas», «LT projektai» и «Mutuss» «Ворота реки Нярис». Третьи – «TEC Infrastructure» с архитектурной идеей моста «Lux semita».

«В условиях стремительно растущего города появляется всё большая потребность в новых удобных дорожных развязках не только для транспорта, но и для пешеходов и велосипедистов. Этот новый мост соединит два важных пространства города, где работают сотни людей, для которых благодаря этому мосту путь домой или на работу сократится радикально – не придется делать большой крюк. Я убежден, что новый мост через реку Нярис будет не только способствовать более слаженному и гармоничному передвижению в Вильнюсе, но и явит собой образец произведения архитектуры, который на протяжении многих десятилетий будет служить украшением обновленной набережной реки Нярис», – говорит вице-мэр столицы Витаутас Миталас.

Мост станет важной пешеходной и велосипедной связкой между стремительно растущим на правом берегу Нярис районом Салтонишкес, Жверинас и находящимся на левом берегу Нярис районом Лукишкес. Согласно решениям нового общего плана города – это будет часть важного соединения велосипедных дорожек между центром Вильнюса и спальными районами на западе столицы. Ширина нового моста составит около 8,5 метров: 3 метра для пешеходов, 4 – для велосипедистов, прилегающая к мосту территория также должна будет быть спроектирована с учетом потоков пешеходов и велосипедистов, также пространство должно быть приспособлено для людей с ограниченными возможностями.

Архитектурные идеи были отобраны жюри, сформированным Союзом архитекторов Литвы, которое дало оценку тому, как архитекторам удалось надлежащим образом обеспечить безопасное и удобное велосипедное сообщение между двумя улицами, приспособить мост для движения автомобилей специальных служб, обеспечить прохождению под мостом безопасного судоходства, т. е. в том месте, где будет находиться мост, необходимо для речного фарватера выдержать полосу шириной 30 метров и высотой 5 метров от реки до моста.

На последующем этапе этого открытого конкурса еще пройдет оценка документов, представленных финалистами, после чего выяснится, нет ли каких-либо правовых препятствий для объявления окончательных результатов и вручения победителям денежных премий: призеру первого места достанется 9 тысяч евро, второго – 7 тысяч евро, третьего – 4 тысячи евро.

С победителями конкурса, выдвинувшими лучшую идею, будет заключен договор. Затем последует еще один этап – подготовка технического проекта и объявление конкурса на выполнение строительных работ.

На строительство нового моста через реку Нярис самоуправление планирует выделить около 5 млн. евро. Новый пешеходный мост будет построен в течение четырех ближайших лет.

Информация ЛК и vilnius.lt