Выявлено 10 новых случаев коронавируса, общее число – 1385

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В Литве в прошедшие сутки было выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего зараженных — 1385, сообщили в четверг в Минздраве.

Новых смертей от коронавируса на установлено, всего в Литве от COVID-19 скончалось 45 человек.

За сутки было исследовано 7354 пробы, в лабораториях остается 1669 подлежащих исследованию проб. Всего в стране за время кризиса исследовано 125 555 проб.

В настоящее время от вируса COVID-19 лечатся 751 человек, выздоровели – 589. Еще 595 человек находятся в самоизоляции.