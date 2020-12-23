Выявлено 3737 новых случаев COVID-19, 50 человек скончались

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 3737 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 50 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

В среду было зарегистрировано 50 случаев смерти от коронавируса, при этом умирают люди в возрасте от 30 до 99 лет.

Один скончавшийся принадлежал к в возрастной группе 30-39 лет. Два человека старше 50 лет, десять — старше 60 лет, столько же — старше 70 лет. Восемнадцать скончавшихся относились к возрастной группе 80-89 лет, девять — старше 90 лет.

За минувшие сутки выздоровели 1523 заболевших.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 120 тыс. 94 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 62 тыс. 453 человека, 55 тыс. 926 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1143 человека, по иным причинам умерло 572 зараженных.

За минувшие сутки было взято 14 тыс. 383 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 541 тыс. 668.