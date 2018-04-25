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TOP,Здравоохранение,Новости

Выявлено еще 12 случаев коронавируса, всего — 394

Nuotrauka vilnius.lt

Согласно данным Национальной лаборатории общественного здоровья, в Литве выявлено еще 12 случаев коронавирусной инфекции (COVID-19) в Литве, а общее число случаев заболевания в субботу достигло 394 .

По состоянию на утро субботы было исследовано 6,9 тыс человек. Эти данные были собраны во всех лабораториях, где проводятся исследования.

Во всех случаях были или будут начаты эпидемиологические расследования, прошедшие тестирование в мобильных пунктах, будут проинформированы о результатах.

Ранее в субботу было зарегистрировано два случая смерти от коронавируса: пожилые люди в Укмерге и Клайпеде,умершие относились к группе повышенного риска, болели хроническими заболеваниями.

Число смертей от коронавируса возросло до семи.

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