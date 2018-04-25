Выявлены еще 24 новых случая коронавируса в Литве, общее число – 484

В понедельник в Литве выявлены еще 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), совокупное их количество выросло до 484, сообщило Министерство здравоохранения.

В целом в стране проведен 9891 тест, за воскресенье – 1467.

В воскресенье министерство сообщило, что отныне на коронавирус будут проверяться все, у кого проявляются симптомы острой инфекции дыхательных путей.

В Литве скончались семь заразившиеся коронавирусом человек, один выздоровел.