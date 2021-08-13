Выздоравливающая экономика

Улучшение ситуации на рынке труда отражается в статистике заработной платы. С ослаблением ограничений компании стремятся как можно быстрее заполнять вакансии, а это дает работникам больше возможностей на переговорах. Статистика клиентов Swedbank показывает, что средняя заработная плата в июне выросла на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об аналогичных темпах роста свидетельствует данные Cодры и сборы подоходного налога.

Правда, рынок труда может также испытать эффект «бутылочного горлышка», который замедлит темпы восстановления. В качестве одного из основных препятствий для своей деятельности компании все чаще называют нехватку рабочей силы. Верно и то, что повышение заработной платы может стать слишком большим бременем для некоторых компаний, поэтому им придется искать способы модернизации или они могут исчезнуть в ближайшие годы.

Потребление без тормозов

Улучшение условий на рынке труда, высокие ожидания населения и ускорение роста доходов неизбежно означают рост потребления. По данным клиентов Swedbank, во втором квартале этого года платежи по картам и снятие наличных выше на 25%, чем за тот же период 2020 года, и на одну пятую выше допандемического уровня.

Конечно, больше всего выросли расходы на развлечения, путешествия и товары не первой необходимости. Расходы населения на авиабилеты, отели и путешествия увеличились более чем вдвое, но сектор туризма в настоящее время отталкивается от очень глубокого дна и вряд ли в этом году достигнет докризисного уровня.

Больше всего в этой ситуации выигрывают местные курорты страны, которые получили клиентов, привыкших летом отдыхать за границей. Ситуация в гостиничном секторе остается очень неоднозначной, поскольку отели крупных городов, которые в это время обычно обслуживали иностранных туристов, все еще без клиентов.

Тернистая дорога к обычной жизни

Имеющиеся в настоящий момент данные уже позволяют нам прогнозировать, что в апреле, мае и июне ВВП Литвы вырос примерно на 8 процентов. Если вирус вновь не заставит ограничить мобильность населения, в этом году можно ожидать превышение экономического роста на 4%.

Однако это очень весомое «если». В течение длительного времени Литва лидировала в Европе по вакцинации населения, что внесло значительный вклад в борьбу с вирусом, но в последние месяцы темпы вакцинации резко упали. Не нужно быть большим знатоком, чтобы понять — это увеличивает риск повторения прошлогоднего сценария, когда после очень веселого и расслабленного лета осенью нам снова пришлось столкнуться с печальной реальностью жизни в четырех стенах.

Повторение подобного сценария нанесет огромный ущерб всему — от психологического здоровья населения до и без того печальной ситуации в сфере образования. Кроме того, режим «газ — тормоз» не сулит ничего хорошего экономике страны, поскольку постоянные колебания создают большую неопределенность, тем самым сдерживая инвестиции. Помимо этого, сильные колебания повышают напряженность в цепочках поставок, что приводит к задержкам производства и оказывает давление на рост цен.

Успешная кампания вакцинации остается наилучшим шансом избежать разрушительной четвертой волны вируса. Становится ясно, что полагаться только на сознательность жителей уже недостаточно. Необходимы дополнительные стимулы для вакцинации колеблющихся или элементарно ленящихся в летнюю жару прийти в центр вакцинации.

Теперь у нас есть все меры для устойчивого восстановления, и мы должны позаботиться о том, чтобы этому не помешали летняя расслабленность и безразличие.

Витянис ШИМКУС, старший экономист Swedbank