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Вызовы в отношении вакцины от COVID-19 связаны с логистикой – И. Шимоните

Фото pixabay.com

Самые большие вызовы, связанные с вакциной COVID-19, касаются ее логистики, заявила литовский премьер Ингрида Шимоните. 

«Сейчас самое важное (…) правильно распределить саму логистику, над чем сейчас и работает Министерство здравоохранения», – сказала премьер журналистам. 

По ее словам, правительство, завершившее работу, не приняло необходимых решений и лишь передало самоуправлениям ответственность «без какого-либо реального механизма реализации обеспечения вакцинации». 

«Имеется предложение в большей степени декларативного характера всем как-то решить проблемы, но очевидно, что нужно больше наработок», – сказала премьер.

По ее словам, количество вакцин, которые сначала поступят в Литву (примерно 10 тыс. доз) «очень мало по любым оценкам», однако она оценивает это как начальный этап, после которого поступят более значительные партии. 

Она сказала, что, прежде всего, будут прививать медиков, затем лиц из групп риска, и только затем – оставшуюся часть населения.

Премьер-министр подчеркнула, что прививки будут добровольными, а правительство позаботиться о распространении четкой и прозрачной информации о вакцине, ее пользе и рисках, чтобы не возникало сомнений в том, что что-то замалчивается. 

И. Шимоните подчеркнула, что широкая вакцинация общественности является «своеобразным билетом к свободе», и если люди будут вяло вакцинироваться, то ограничения останутся дольше. 

Вакцины от коронавируса, созданные фармацевтическими компаниями, в данный момент проверяются Европейским фармацевтическим агентством.  

Ранее оно сообщало, что самое позднее 29 декабря состоится специальное собрание и будет решено, выдавать ли разрешение на торговлю вакциной, создаваемой BioNTech и Pfizer.

Литва закупает вакцины от коронавируса вместе с другими странами Евросоюза. Первые дозы государства-члены смогут получить в конце этого года в начале следующего. 

Литва уже решила закупить вакцины шести компаний – Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi ir GSK, BioNTech и Pfizer, CureVac.

Планируется закупить такое количество вакцин, чтобы привить 70% населения, однако в рамках действующих сейчас соглашений и стремления снизить риски, их закупается значительно больше, чем потребовалось бы всему населению. Неиспользованные вакцины можно будет продать или подарить третьим странам. 

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