Вызовы времени

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Во время продолжающейся почти год пандемии коронавируса жители Литвы больше всего соскучились по путешествиям, музыкальным и спортивным мероприятиям, а также по встречам с друзьями, показывает исследование, проведенное по заказу банка SEB.

Как показали результаты исследования, 54% респондентов назвали путешествия в числе трех самых недостающих в пандемию вещей. 27% указали, что они соскучились по путешествиям больше всего, это преимущественно жители в возрасте 30-49 лет, сообщает BNS.

«Больше других по путешествиям скучают вильнюсцы — почти две трети респондентов — жителей столицы сказали, что отправятся в путешествие, как только появится такая возможность», — сказала на презентации исследования менеджер по розничному банкингу Службы стран Балтии SEB Соната Гутаускайте-Бубнелене.