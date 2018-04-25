Беспокойство вызывает новый очаг коронавируса в доме опеки в Кельме

В Кельмском районе вызывает беспокойство новая вспышка коронавируса в доме опеки Liolių, где во вторник было выявлено шесть новых случаев.

Директор администрации Кельмского района Стасис Йокубаускас сообщил в среду BNS, что инфекция обнаружена у сотрудника и пяти постояльцев дома опеки.

«Если не ошибаюсь, с сотрудником выявлено шесть случаев. Мы думаем, что инфекция пришла из медицинского учреждения, боюсь сказать, из какого », — сказал С. Йокубаускас.

«В центре внимания сейчас этот очаг, именно он больше всего беспокоит», — добавил он.

По его словам, на территории дома опеки в нескольких корпусах проживает около 70 подопечных.

«Сейчас мы анализируем, как защитить, изолировать, чтобы подопечные не общались между собой. Сотрудники распределены таким образом, чтобы они не меняли этажи и так далее », — сказал один из руководителей Кельмского района.

Глава администрации добавил, что в пятницу готовятся к открытию мобильного пункта тестирования.

«Мы надеемся, что сможем открыть и принимать людей в пятницу. «И палатку, и все остальное нужно найти и собрать людей, но мы надеемся, что у нас все получится», — сказал С. Йокубаускас.

По данным Национального центра общественного здоровья, три случая также были выявлены в центре первичной медико-санитарной помощи Кражяй в Кельме.

По словам С. Йокубаускаса, этот очаг не беспокоит, и пока не ощущается нехватка врачей.

«Критической ситуации пока действительно нет», — сказал глава администрации.

С. Йокубаускас заверил, что сотрудники домов социальной опеки «в течение некоторого времени» проходили тестирование на коронавирус каждые две недели, теперь в тех учреждениях, где выявлены случаи заболевания, у всех будет возможность пройти обследование.

На данный момент в Литве подтверждено 6505 случаев COVID-19, 3461 человек все еще болеют, 2903 — вылечились.

109 человек умерли от коронавируса, еще 32 умерли от других причин.

Информация ЛК по сообщению BNS