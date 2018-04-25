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Деньги,Общество

Улучшился взгляд жителей Литвы на собственные финансы

Фото pixabay.com

За последнее десятилетие улучшился взгляд жителей Литвы на собственные финансы, но, несмотря на это, большинство считает, что цены растут быстрее, чем доходы, свидетельствует репрезентативный опрос, проведенный компанией Spinter tyrimai по заказу Swedbank.

«Мы прежде всего обращаем внимание на то, что наиболее значительно подорожало, часто не замечаем того, что подешевело. И игнорируем то, что некоторые коммунальные услуги снизились на четверть», – заявил старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

По данным опроса, количество людей, принадлежащих к среднему и высшему социальным слоям, выросло на 12%, заметно сокращалась и группа бедно живущих жителей  – за 10 лет она уменьшилась более чем наполовину до 6%. 

Люди считают, что их финансовая ситуация за десять лет улучшилась, также вырос их оптимизм по поводу будущего. Так, 10% опрошенных – на 4 пункта больше, чем 10 лет назад, считают что в течение трех ближайших лет количество свободных денег в их бюджете увеличится.

C 2009 по 2019 годы увеличились расходы на «радости жизни» – на развлечения, одежду, хобби, сладости, а также на гурманскую еду, аксессуары. Опрошенные отмечают, что меньше тратят на табачные изделия – расходы на них сократились на 6%.

Руководитель финансового института Swedbank Юрате Цвиликене утверждает, что отмечается парадоксальная ситуация: хотя люди уверяют, что живут лучше, могут больше себе позволить, несколько большая часть убеждена в том, что сегодня они могут купить меньше.

«39% жителей заявляют, что в данный момент могут купить меньше или значительно меньше, чем десять лет назад, а доля утверждающих, что они могут позволить себе больше, составляет 35%. Поэтому, несмотря на то, что в последние 10 лет жизнь в Литве улучшилась, остается много убежденных  в противоположном», – отметила в сообщении банка Ю. Цвиликене.

Она обратила внимание на то, что жители демонстрируют пессимизм и в оценке того, насколько за последние 10 лет выросли их доходы по сравнению с ценами на товары и услуги.

По данным Департамента статистики, зарплаты за 10 лет выросли на 77%, пенсии – на 60%. Однако, как свидетельствуют подсчеты Swedbank, оценка роста цен расходится с реальностью более чем в 7 раз – инфляция за десятилетие выросла почти на 20%.

Информация «ЛК», BNS                     

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