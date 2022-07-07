Взносы в Содру: новшества

«Мы создали платежную карту физического лица, чтобы клиенты могли четко и просто узнать, какую сумму в целом им надо заплатить, не задумываясь о кодах. Консультанты сами разберутся, сколько из уплаченной суммы пойдет на уплату конкретного налога», – сказал представитель Содры Лаймонас Рудис. Карту физического лица заведут не только для тех, кто платит содровские взносы, но и для тех, кто платит за себя обязательный налог на здравоохранение.

С 1 июля 2022 года каждый человек сможет присоединиться к своей странице в Содре на www.sodra.lt/gyventojui или www.sodra.lt/draudejai. Слева можно выбрать раздел «Уплата налогов» (Įmokų mokėjimas), там будут указаны суммы, которые надо платить. Нажав опцию “платить” (mokėti), он перейдет на свой э-банкинг и заплатит всю сумму по коду 444. Если человек хочет заплатить не месячный взнос, а всю сумму за год или другой период, он может выбрать опцию «внести другую сумму» (mokėti kitą sumą) и указать необходимую сумму.

Стоит знать, что если у человека есть задолженность, то в первую очередь будет погашена задолженность, пеня, штрафы, только потом поступят взносы по текущим счетам. По данным Содры, ежегодно физические лица делают около 2 млн платежей по разным кодам. Планируется, что после введения единого содровского кода количество переводов уменьшится наполовину.