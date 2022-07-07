Взносы в Содру: новшества

444 – эту комбинацию цифр должны запомнить все, кто самостоятельно платит взносы в Фонд социального страхования (Содру), сообщает BNS.
С 1 июля 2022 года, используя этот код, они смогут заплатить все налоги — и по социальному страхованию, и по обязательному налогу на здравоохранение, независимо от того, чем они занимаются. По подсчетам Содры, новшество уменьшит количество переводов физических лиц в два раза. До сих пор физические лица, относящиеся к разным типам застрахованных — например, занимающиеся индивидуальной деятельностью и работающие по бизнес-удостоверению, – должны были платить взносы по разным кодам. Каждый месяц они должны были несколько раз переводить деньги. Если человек вписывал не тот код, то ему считали долг по одному виду деятельности и переплату по другому. Ошибку могли исправить только работники Содры.
«Мы создали платежную карту физического лица, чтобы клиенты могли четко и просто узнать, какую сумму в целом им надо заплатить, не задумываясь о кодах. Консультанты сами разберутся, сколько из уплаченной суммы пойдет на уплату конкретного налога», – сказал представитель Содры Лаймонас Рудис. Карту физического лица заведут не только для тех, кто платит содровские взносы, но и для тех, кто платит за себя обязательный налог на здравоохранение.
С 1 июля 2022 года каждый человек сможет присоединиться к своей странице в Содре на www.sodra.lt/gyventojui или www.sodra.lt/draudejai. Слева можно выбрать раздел «Уплата налогов» (Įmokų mokėjimas), там будут указаны суммы, которые надо платить. Нажав опцию “платить” (mokėti), он перейдет на свой э-банкинг и заплатит всю сумму по коду 444. Если человек хочет заплатить не месячный взнос, а всю сумму за год или другой период, он может выбрать опцию «внести другую сумму» (mokėti kitą sumą) и указать необходимую сумму.
Стоит знать, что если у человека есть задолженность, то в первую очередь будет погашена задолженность, пеня, штрафы, только потом поступят взносы по текущим счетам. По данным Содры, ежегодно физические лица делают около 2 млн платежей по разным кодам. Планируется, что после введения единого содровского кода количество переводов уменьшится наполовину.