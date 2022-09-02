Предварительно планируется, что план взрывных работ будет равномерно распределен на 6 недель. Каждую неделю на это будет выделяться один рабочий день, и в это время на строительной площадке каждые 1,5 часа будет производиться по одному взрыву – всего 5.

Уровень шума от взрывов на границах участка может достигать и 120 децибел, но продлится это совсем недолго – примерно 4 секунды. Жители близлежащих микрорайонов могут слышать во время проведения взрывных работ звук, напоминающий гром. Фундамент конструкций будет раскопан, и вибрации после взрывов не последует, то есть никаких дополнительных неудобств жители не ощутят.

О взрывных работах будут поставлены в известность Единая служба помощи и полиция. Последняя выделит от 1 до 3 полицейских экипажей для обеспечения дисциплины и безопасности на подступах к строительной площадке. Там же дополнительно будут дежурить и помощники полиции – специалисты UAB Detonas и сотрудники службы охраны стадиона.

Использование взрывчатки при сносе тяжеловесных конструкций не является новой практикой – в Вильнюсе такие работы уже проводились несколько раз. Недалеко от Сейма, на территории нынешнего офисного центра Vilniaus vartai, именно таким образом был снесен бывший вычислительный центр. Кроме того, при проведении реконструкции здания на улице Вильняус, где сегодня расположился Verslo centras 2000, при помощи взрывчатки удалось раскрошить фундамент внутри. Таким же образом была снесена и водонапорная башня на Вильнюсских очистных сооружениях. Самый крупный объект, демонтированный в Литве посредством взрыва, – Панямунский мост в Каунасе.

«Главное, сообщить, что русские не нападают на Вильнюс и на Литву, как бы странно это ни звучало из уст консерватора, а все делается для скорейшего окончания работ и чтобы мы могли подготовиться к строительству стадиона», – сказал во время пресс-конференции вице-мэр Вильнюса. В Вильнюсе продолжаются работы по сносу конструкций Национального стадиона, строительство которого не завершено с 1993 года. После расчистки территории на Шяшкинских холмах должно начаться возведение нового многофункционального комплекса.

Стоимость работ по сносу конструкций от этого не изменится – она достигнет 297 тыс. евро без учета НДС. Эта сумма включена в цену проекта многофункционального комплекса, так что расходы будут погашены проектной компанией ЗАО Vilniaus daugiafunkcis kompleksas. Разборку конструкций планируется завершить еще в этом году.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt