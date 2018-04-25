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TOP,Бизнес,Новости,Общество

Western Union в Литве планирует создать 300 рабочих мест

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Международная компания денежных переводов и платежей Western Union планирует за полтора года в Вильнюсе трудоустроить еще 300 специалистов, сообщила компания.

Western Union начинает реализацию новой глобальной стратегии, а важную роль в ней будет играть находящийся в Вильнюсе Центр операций Европейского региона (EUROC) компании.

«Мы планируем расширить вильнюсскую команду и трудоустроить еще 300 специалистов с навыками цифрового бизнеса, развития международных платформ, прогрессивной автоматизации, финансов и учета, бизнес-рисков и прочих функций» – утверждает в сообщении глава операционного центра Western Union в Литве Шарунас Шуйпис.

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В созданном в 2010 году в Вильнюсе центре работают около 2 тыс. человек. Это крупнейшее подразделение Western Union в мире, в котором предоставляются услуги на 34 языках. 

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