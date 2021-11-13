Wizz Air будет летать из Паланги в Киев

Венгерская авиакомпания Wizz Air с весны следующего года начнет летать по новому направлению из литовской Паланги в Киев.

Первый такой рейс состоится 29 марта, рейсы планируются дважды в неделю – по вторникам и субботам, сообщила авиакомпания.

«С марта следующего года мы сможем добраться до столицы Украины не только рейсом из Вильнюсского аэропорта, но и из популярнейшего литовского приморского курорта Паланги», – отметил в пресс-релизе руководитель по вопросам корпоративной коммуникации Wizz Air Андр Радо.

Из аэропорта Паланги в данный момент предлагаются рейсы в Данию, Соединенное Королевство, Латвию и Норвегию.