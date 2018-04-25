Wizz Air из-за коронавируса временно отзывает часть рейсов в Тель-Авив

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С середины марта до начала апреля авиакомпания Wizz Air отзывает часть рейсов в Тель-Авив, поскольку из-за вспышки коронавируса сократился спрос на полеты.

«Wizz Air меняет расписание полетов в направлении Тель-Авива в связи с сокращением спросов из-за вспышки вируса COVID-19», – говорится в сообщении.

Авиакомпания также сообщает, что с 15 марта по 2 апреля корректируется график рейсов, поэтому будут лишь два недельных рейса в столицу Израиля из Вильнюса вместо бывших трех.

Пассажиры, которые приобрели билеты на отозванные рейсы предлагается бесплатная замена даты или компенсация 120% заплаченной суммы на их счет в Wizz Air.