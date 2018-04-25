default image
Американцы уходят из Афганистана

Подробнее...
default image
Глава сейма Литвы отправляется в США обсудить актуальные вопросы Балтии

Подробнее...
default image
В сельских районах страны заработал проект “Мобильный почтальон”

Подробнее...
default image
В Евросоюз из Турции пропустили уже 76 тысяч беженцев

Подробнее...
default image
В Литве не выявлено новых случаев коронавируса

Подробнее...
default image
В Польшу прибудут солдаты из 18 стран-членов НАТО для участия в учениях

Подробнее...
default image
Wizz Air из-за коронавируса временно отзывает часть рейсов в Тель-Авив

Подробнее...
default image
Полиция Литвы предупреждает: остерегайтесь мошенников

Подробнее...
default image
Коронавирус выявлен на всех континентах, кроме Антарктиды

Подробнее...
default image
Эпидемия коронавируса в Китае позволила повысить производство фабрике Audejas

Подробнее...
default image
Пентагон подписал контракт на производство комплексов Javelin для Украины

Подробнее...
default image
В Финляндии молодежь откладывает создание семьи из-за низких доходов

Подробнее...
default image
Неравенство и социальное отчуждение остаются проблемой Литвы

Подробнее...
default image
Советник президента: политику в лесном хозяйстве не могут определять лишь интересы бизнеса

Подробнее...
default image
Люксембург стал первой страной с бесплатным транспортом

Подробнее...
default image
Старинная ярмарка Казюкас на новый лад

Подробнее...
default image
Заряд хорошего юмора из Эстонии

Подробнее...
default image
Изменения в социальной сфере для лиц с ограниченными возможностями

Подробнее...
default image
Вильнюсский муниципалитет предупреждает: в столице продают несуществующие квартиры

Подробнее...
default image
Из-за опасности для пассажиров остановят работу десятков лифтов

Подробнее...
TOP,Новости,Транспорт

Wizz Air из-за коронавируса временно отзывает часть рейсов в Тель-Авив

Фото LTOU

С середины марта до начала апреля авиакомпания Wizz Air отзывает часть рейсов в Тель-Авив, поскольку из-за вспышки коронавируса сократился спрос на полеты.  

«Wizz Air меняет расписание полетов в направлении Тель-Авива в связи с сокращением спросов из-за вспышки вируса COVID-19», – говорится в сообщении.

Авиакомпания также сообщает, что с 15 марта по 2 апреля корректируется график рейсов, поэтому будут лишь два недельных рейса в столицу Израиля из Вильнюса вместо бывших трех. 

Пассажиры, которые приобрели билеты на отозванные рейсы предлагается бесплатная замена даты  или компенсация 120% заплаченной суммы на их счет в Wizz Air.

реклама

В конце января израильское правительство запретила любым самолетам, прилетающим из Китая, приземляться в Израиле, в феврале в стране также было запрещено прибытие иностранных граждан, которые за последние две недели побывали в Гонконге, Макао, Сингапуре, Тайланде и в других местах, охваченных очагами коронавируса.

В Литве пока установлен один случай заражения COVID-19.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600