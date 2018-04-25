Wizz Air откроет воздушное сообщение Вильнюс — Санкт-Петербург

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Венгерский лоукостер Wizz Air с июня открывает воздушное сообщение Санкт-Петербург — Вильнюс.

Полеты будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям, сообщила компания.

«Упрощенная недавно система электронных виз и создание над Санкт-Петербургом седьмой свободы воздушного пространства делает этот город все более привлекательным туристическим направлением», – сказал для пресс-релиза глава Wizz Air Йозеф Варади.

С 5 апреля самолеты Wizz Air также будут летать из Вильнюса в Запорожье, а с 30 марта – в Ереван.