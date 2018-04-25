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Wizz Air временно останавливает рейсы в Норвегию

Фото LTOU

 Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с понедельника временно останавливает рейсы в Норвегию в связи со вспышкой коронавируса. 

Такие меры предприняты в связи с действиями властей Норвегии по сокращению распространения коронавируса, сообщила BNS компания. 

Рейсы в Норвегию останавливаются до 3 апреля. Все пассажиры, которые приобрели билеты в этом направлении, будут информированы по электронной почте. 

Wizz Air летает из Вильнюса в Осло (аэропорт Саннефьорд Торп), из Каунаса в Берген, Олесунн и Ставангер.  

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Компания подтвердила, что останавливает рейсы в Норвегию как из Литвы, так и из других стран. 

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