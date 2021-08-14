WizzAir расширяет базу самолетов в Вильнюсе, планирует рейсы в Рейкьявик и Ереван

По его словам, помимо новых направлений, самолеты компании будут чаще летать из Вильнюса в лондонский аэропорт Лутон (число рейсов увеличится с семи до десяти рейсов), в германский Дортмунд (с двух до трех рейсов), в аэропорт Сандефьорд Осло (Норвегия) (с трех до четырех).

Генеральный директор компании Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы») Марюс Гельжинис говорят, что компания постоянно общается с другими авиалиниями. По его словам, пока аэропорты ориентированы на рост, а авиация стремительно возвращается на уровень 2019 года.

«Это событие сегодня тоже показывает, что появляются новые направления. Сокращения мы пока точно не видим, пока видим только рост. Так что (…) каждый раз будут появляться сообщения как от нас, так и от авиаперевозчиков (…) Если не случится что-то осенью и в Европе не начнутся снова какие-то ограничения», — сказал на пресс-конференции М. Гельжинис.

В сообщении Wizz Air говорится, что дополнительный самолет будет перевозить в год более 340 тыс. пассажиров и создаст более 30 новых рабочих мест.

Включая новые направления, авиакомпания Wizz Air предлагает из Вильнюса 24 маршрута в 16 государств.

Одна из крупнейших компаний-лоукостеров в Европе в мае объявила, что в 2022 году расширит предложение в Вильнюсе до 28 направлений и до 60 рейсов в неделю.