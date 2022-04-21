Wolt и Bolt food из-за связей с Россией больше не будут развозить еду Amber Food

Платформы доставки еды Wolt и Bolt food из-за связей с Россией со вторника прекратили доставку еды одной из крупнейших групп ресторанов Amber Food, подтвердили BNS представители этих платформ. Глава Amber Food называет такое решение основанным на эмоциях.
«Мы предприняли действия, чтобы приостановить наше партнерство со всеми ресторанами и розничными магазинами, которые контролируются или спонсируются российским правительством или государством. Мы также попросили всех наших торговых партнеров в странах Балтии удалить из приложения Wolt продукты, которые производятся или поставляются из России или имеют прямое отношение к российскому правительству», — заявила в комментарии для BNS Лийс Ристал, генеральный директор Wolt в странах Балтии.
Прекращение партнерства с Amber Food в среду подтвердил BNS и представитель Bolt food.
«Мы некоторое время следили за ситуацией с этой группой ресторанов. Сегодня мы видим, что существенных изменений в этой ситуации нет, поэтому сотрудничество приостановлено», — сказал Юстинас Бамбалас, глава Bolt Food в Литве.
Миноритарный акционер и глава Amber Food Group Гедиминас Бальнис сказал, что негативно относится к решению этих платформ не сотрудничать. По его словам, контролируемые иностранцами Wolt и Bolt food сделали это под влиянием эмоцией.
«Разумеется, к таким эмоциональным решениям я отношусь отрицательно. Есть Mcdonald’s, Burger King, KFC, которые напрямую работают и платят налоги в России, однако против них у нас не протестуют и с ними (платформы доставки еды — BNS) в Литве продолжают сотрудничать», — сказал BNS Бальнис.
По словам Бальниса, во время пандемии продажи ресторанов группы через платформы доставки еды составили около 15% выручки группы, но после снятия ограничений их доля снижается.
Amber Food принадлежит Бальнису и опосредованно — мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису, который контролирует 50% акций Viciunu grupe.
После вторжения России в Украину предприятия Литвы и других западных стран стали массово уходить из России и Viciunu grupe объявила о приостановке производства на своем заводе в Советске, а впоследствии, подвергшись критике, уточнила, что производство будет продолжать до тех пор, пока будет сырье, и в течение нескольких месяцев бизнес продаст. Ее продукция по-прежнему продается в России и на других восточных рынках.
Член правления Viciunu grupe Дайнюс Матийошайтис в интервью BNS сказал, что поспешный уход из России разорит всю Viciunu grupe — кредиторы и поставщики перестанут считать ее надежным партнером.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено