Wolt и Bolt food из-за связей с Россией больше не будут развозить еду Amber Food

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Платформы доставки еды Wolt и Bolt food из-за связей с Россией со вторника прекратили доставку еды одной из крупнейших групп ресторанов Amber Food, подтвердили BNS представители этих платформ. Глава Amber Food называет такое решение основанным на эмоциях.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

«Мы предприняли действия, чтобы приостановить наше партнерство со всеми ресторанами и розничными магазинами, которые контролируются или спонсируются российским правительством или государством. Мы также попросили всех наших торговых партнеров в странах Балтии удалить из приложения Wolt продукты, которые производятся или поставляются из России или имеют прямое отношение к российскому правительству», — заявила в комментарии для BNS Лийс Ристал, генеральный директор Wolt в странах Балтии.

Прекращение партнерства с Amber Food в среду подтвердил BNS и представитель Bolt food.

«Мы некоторое время следили за ситуацией с этой группой ресторанов. Сегодня мы видим, что существенных изменений в этой ситуации нет, поэтому сотрудничество приостановлено», — сказал Юстинас Бамбалас, глава Bolt Food в Литве.

Миноритарный акционер и глава Amber Food Group Гедиминас Бальнис сказал, что негативно относится к решению этих платформ не сотрудничать. По его словам, контролируемые иностранцами Wolt и Bolt food сделали это под влиянием эмоцией.

«Разумеется, к таким эмоциональным решениям я отношусь отрицательно. Есть Mcdonald’s, Burger King, KFC, которые напрямую работают и платят налоги в России, однако против них у нас не протестуют и с ними (платформы доставки еды — BNS) в Литве продолжают сотрудничать», — сказал BNS Бальнис.

По словам Бальниса, во время пандемии продажи ресторанов группы через платформы доставки еды составили около 15% выручки группы, но после снятия ограничений их доля снижается.

Amber Food принадлежит Бальнису и опосредованно — мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису, который контролирует 50% акций Viciunu grupe.

После вторжения России в Украину предприятия Литвы и других западных стран стали массово уходить из России и Viciunu grupe объявила о приостановке производства на своем заводе в Советске, а впоследствии, подвергшись критике, уточнила, что производство будет продолжать до тех пор, пока будет сырье, и в течение нескольких месяцев бизнес продаст. Ее продукция по-прежнему продается в России и на других восточных рынках.

Член правления Viciunu grupe Дайнюс Матийошайтис в интервью BNS сказал, что поспешный уход из России разорит всю Viciunu grupe — кредиторы и поставщики перестанут считать ее надежным партнером.

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