Хакер: я выложил все, что у меня есть, защита данных Citybee была слабой

Он сказал, что защита данных CityBee — исключительно слабая, по его словам, доступ к ним мог получить кто угодно, кто нашел бы брешь в безопасности и обладал бы некоторыми знаниями в области информационных технологий.

«CityBee использовала предоставляему Microsoft услугу хранилища данных Azure Blob. Microsoft позволяет обеспечить безопасность этих хранилищ с дополнительной аутентификацией, однако CityBee по какой-то причине предпочла этого не делать», — сказал он.

«Исследоватеи, хакеры и кодеры используют так называемые DNS-записи, которые представляют собой нечто вроде телефонной книги, которая разветвляется на другие данные, связанные с основным доменом. Я выполнил поиск в DNS-записях типа CNAME на Citybee, через которые и нашел связь с хранилищем Azure», добавил хакер 000.

Он сказал, что открыл CityBee случайно и больше всего интересуется данными компаний США. Хакер не ожидал, что эта история получит такой резонанс.

«Сначала я думал, что это будет просто еще одна утечка данных, за которую я получу пару кредитов. Однако утром я увидел, что тема «взорвалась», посмотрел на новости в Литве и увидел ущерб», — сказал он.

«Однако мои темы показывают важную картину, как легко можно получить доступ к данным. Утечки данных пользователей крупных компаний происходят постоянно», — добавил 000.

Пользователь RaidForums, который утверждает, что действовал вместе с другими пользователями Goofy TaeTae и ISUPK, выражает сожаление в связи с ущербом, которые понесли пользователи CityBee, однако подчеркивает, что подобные утечки происходят ежедневно.

«Я сочувствую простым людям, однако не богатым и не должностным лицам власти», — сказал 000.

О том, что данные пользователей CityBee трехлетней давности были выложены в интернете, стало известно в понедельник вечером. Компания сообщает, что произошла утечки данных примерно 110 тыс. клиентов.

Были украдены не только имена, фамилии, личные коды части клиентов CityBee, но и номера телефонов, адреса электронной почты, адреса проживания, номера водительских прав и закодированные пароли.

Расследование начало Бюро криминальной полиции Литвы.

За незаконное перенятие и использование электронных данных грозит штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.

Глава CityBee Кристийонас Кайкарис на пресс-конференции во вторник сказала, что хакеры не украли платежные данные пользователей, так как компания не хранит эти данные.

Компания призывает своих клиентов, которые регистрировались в система до 22 февраля 2018 года, сменить пароли как в системе CityBee, так и в других системах, если там использовались идентичные или похожие пароли.

Каршеринговая компания CityBee работает в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Парк компании — свыше 2 тыс. транспортных средств, у компании база данных свыше 750 тыс. клиентов.