Хитроу впервые в истории утратил статус крупнейшего аэропорта Европы

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The Guardian пишет, что лондонский аэропорт Хитроу впервые в истории утратил свой статус крупнейшего по пассажиропотоку аэропорта Европы. В этом году его обогнал парижский аэропорт им. Шарля де Голля.

Сообщается, что с января по сентябрь текущего года Хитроу принял 18.97 млн пассажиров, тогда как аэропорт Парижа обслужил 19.27 млн пассажиров. Третье место в этом списке занимает амстердамская авиагавань Схипхол (17.6 млн), а четвёртое — воздушная гавань Франкфурта (16.16 млн).

Из-за снизившегося пассажиропотока Хитроу с начала этого года понёс убытки в 1.5 млрд фунтов стерлингов, а в третьем квартале выручка упала на 72% относительно такого же периода прошлого года.

Руководство Хитроу критикует британское правительство за медленные темпы развёртывания в аэропорту тестирования на коронавирус для пассажиров.