Ходорковский: напав на Украину, Путин совершил политическое «самоубийство»

Нападением на Украину президент России Владимир Путин совершил «историческую ошибку», без которой он мог бы править до самой смерти, заявил российский оппозиционер в изгнании Михаил Ходорковский, в интервью французскому телеканалу France 24.

По его словам, приказ Путина напасть на эту страну был «эмоциональным» шагом, который свидетельствует о том, что у российского лидера все больше проявляются признаки «старческой паранойи». При этом он заметил, что Путин не является «сумасшедшим в клиническом смысле».

«Путину не осмеливаются говорить правду»

По мнению Ходорковского, в ходе подготовки военного вторжения в Украину Путин сделал «множество ошибок», отчасти из-за изоляции, в которой живут «все авторитарные правители». Двадцать лет президента РФ окружают советники, которые не осмеливаются говорить правду, поэтому он недооценил масштаб украинского сопротивления, думая, что российских военных украинцы «будут встречать с цветами», сказал оппозиционер. Этой войной Путин совершил политическое «самоубийство», поскольку он «не сможет победить в Украине, даже если захватит Киев и Харьков».

«Нынешний российский режим развалится через несколько лет»

Ходорковский предсказывает развал нынешнего российского режима в течение нескольких лет. Хотя российское общество в значительной степени поддерживает войну из-за пропаганды и преследования Кремлем независимых СМИ, это положительное отношение изменится, когда российские солдаты станут возвращаться домой в гробах, а население начнет страдать от последствий экономических санкций и международной изоляции, заявил оппозиционер.

По мнению Михаила Ходорковского, сейчас Путин пытается «выиграть время» в связи с разрастающимися антивоенными протестами в стране, и для их подавления ему будет не обойтись без армии.