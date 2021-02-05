Холода ударят по кошельку

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Компания теплоснабжения Вильнюсские тепловые сети прогнозирует, что, несмотря на более низкую в этом году цену на тепловую энергию, относительно холодный январь и, соответственно, возросшее потребление тепловой энергии приведут к росту счетов за отопление в Вильнюсе — примерно на 12% выше, чем в январе прошлого года.

Январь прошлого года был одним из самых теплых — средняя температура плюс 1,7 градуса, в нынешнем январе — минус 4,3 градуса.

В январе стоимость 1 квт/ч для населения составила 4,14 цт, в прошлом году цена была выше на 12,7%. Переменная часть цены в январе составила 2,81 цт, в прошлом году — 3,28 цт.