Хор Даниловского монастыря выступит в Вильнюсе и Каунасе

Полюбившийся многим один из самых известных хоров в мире — Праздничный Патриарший хор Даниловского монастыря выступит в Литве.

Учитывая непростую коронавирусную ситуацию, знаменитый хор, несмотря на напряженный концертный график, нашел возможность перенести свои выступления на безопасное время. Таким образом, все концерты состоятся, билеты действительны.

Концерт, запланированный на 2 октября в вильнюсском VRM Rūmai, переносится на 19 мая 2021 года (начало в 19.00); концерт в вильнюсском White Piano Hall вместо 3 октября состоится 18 мая 2021 г. (начало в 19.00), и, наконец, намеченный на 4 октября концерт в Национальной филармонии Каунаса переносится на 17 мая 2021 г. (начало в 19.00).

Специально для этих концертов хор обещает подготовить массу приятных сюрпризов.

Это будет великий концерт! На этот раз хор выступит со специальной, избранной программой, в которой будет больше аутентичных хоральных произведений, а также заводных, волнующих душу и кровь залихватских казачьих народных песен, старинных романсов, вошедших в золотой фонд мировой культуры.

И это уникальная возможность получить истинное наслаждение от великого духовного искусства и божественного исполнения. Неповторимый концерт, в котором прозвучат замечательные произведения духовной, и не только, музыки, будет по душе всем!

В репертуаре хора – песнопения Великих и двунадесятых праздников, части Всенощного бдения и Божественной Литургии, песнопения Великого Поста, Рождества Христова и Святой Пасхи, канты, колядки, духовные стихи, исторические песни и гимны, а также романсы, вальсы, народные песни и песни современных авторов, русская и зарубежная классическая музыка.

Билеты на концерты мужского хора Московского Данилова монастыря в Каунасе — 17 мая в Национальной филармонии, начало в 19.00, в Вильнюсе — 18 мая в 19.00 на сцене White Piano Hall и 19 мая в вильнюсском Дворце культуры МВД (ул. Жирмуну, 1E) продаются во всех кассах Bilietai.lt.



Информация по заказам билетов, по сотрудничеству – по тел.: +370 647 40255; +370 671 76502.