Хорошая новость для водителей

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С 1 января не нужно платить налог за превышение установленного лимита выбросов CO2 при регистрации унаследованного автомобиля. Данное исключение вступило в силу после принятия поправок к Закону о регистрационном налоге на автотранспортные средства.

Как известно, регистрационный налог применяется только к легковым автомобилям, когда их выбросы CO2 превышают 130 г/км. Налог необходимо оплатить при первой регистрации автомобиля, а также во всех случаях, когда происходит смена водителя.

Действуют некоторые исключения, когда налог платить не требуется. Так, он не распространяется на временно зарегистрированные (до одного месяца) транспортные средства, вывозимые из Литвы, старинные автомобили со старинными номерными знаками, а также транспортные средства, оборудованные для людей с ограниченными возможностями. Платить налог не нужно за те зарегистрированные автомобили, водители которых не меняются (после выплаты лизинга, смены фамилии лица, заказа дубликата техпаспорта взамен утерянного или поврежденного и т.п.).

Кроме того, с этого года появилось новое исключение. Регистрационный сбор больше не будет уплачиваться в случае наследования транспортного средства, т.е. при внесении нового владельца в регистрационное удостоверение в случае смерти предыдущего владельца.

Что важно знать, наследуя автомобиль

В случае смерти владельца транспортного средства информация в реестре «Регитры» появляется автоматически. С момента получения этих данных в системе устанавливается срок в 14 дней, и, если наследник автомобиля не подал заявление о регистрации автомобиля в течение этого времени, разрешение на участие транспортного средства в общественном движении приостанавливается до выяснения лица, ответственного за это.

Учитывая тот факт, что оформление документов на наследство — длительный процесс, будущие наследники после смерти владельца автомобиля могут стать временными владельцами, сроком до 1 года, до завершения всех процедур наследования.

При временной регистрации автомобиля документы на наследство подавать в «Регитру» не нужно. Временная регистрация предназначена для того, чтобы дать лицу достаточно времени для оформления наследства. При регистрации автомобиля будет выдан новый техпаспорт с ограниченной датой регистрации — 1 год с момента получения данных о смерти владельца транспортного средства.

Временная регистрация обеспечивает доступ наследника к транспортному средству и, естественно, ответственность за него. Затем, в течение 1 года предоставив документы на наследство, наследники должны оформить код декларации собственника (SDK) и постоянную регистрацию.