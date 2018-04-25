Хорватия начала председательство в Совете ЕС

В конце 2019 года Хорватия обнародовала программу своего председательского мандата в Совете ЕС.

В ней отмечается, что «сильная Европа» нуждается в решении задач дальнейшего экономического развития, устранения чрезвычайной климатической ситуации, урегулирования миграции, борьбы против дезинформации и популизма.

Эти задачи в Загребе намерены решать на основе четырех приоритетов: развивающаяся Европа, взаимосвязанная Европа, защищающая Европа и влиятельная Европа.

Кроме того, хорватское председательство планирует работу по усилению способности Евросоюза реагировать на кризисные ситуации.