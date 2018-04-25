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Хорватия обещает помочь малым странам c Пакетом мобильности

  • Nuotrauka pixabay.com

Хорватия, к которой с января перешло председательство в Евросоюзе (ЕС), обещает помочь Литве и другим странам Центральной и Восточной Европы на переговорах о Пакете мобильности, который должен обязать автоперевозчиков возвращать фуры в страну регистрации каждые восемь недель.

Посол Хорватии в Литве Крешимир Кедменец говорит, что Загреб постарается быть посредником для малых стран.

«Нам нужно найти компромисс между более крупными, богатыми и малыми, не такими богатыми странами. Решение должно быть стабильным для всех стран», – сказал дипломат журналистам в четверг в Вильнюсе на мероприятии по случаю начала председательства Хорватии.

Вице-министр иностранных дел Литвы Нерис Германас сказал, что Литва рассчитывает на солидарность Хорватии.

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«Мы всегда рассчитываем, что такие небольшие страны понимают друг друга лучше, чем крупные, потому что у них сходные проблемы. Хорватия – тоже, если уже говорить о Пакете мобильности, это важно, потому что они тоже участвуют в перевозках, в вопросах транспортного сектора», – сказал BNS вице-министр.

«Мы всегда пытаемся искать союзников, и в данном случае надеемся на помощь Хорватии, так как они хорошо понимают нас», – добавил Н. Германас.

Государства-члены ЕС в конце декабря утвердили Пакет мобильности, невзирая на возражения стран Центральной и Восточной Европы.

По информации из дипломатических источников, Хорватия голосовала за новые правила Сообщества для перевозчиков.

Теперь обсуждение Пакета мобильности переносится в Европарламент (ЕП), оно должно стартовать в начале этого года.

Литва и другие критики уверяют, что обязательное возвращение фур увеличит загрязненность выхлопами на дорогах и идет вразрез с амбициями Европы остановить изменения климата, кроме того, такое требование особенно неблагоприятно для стран, находящихся на периферии.

Литовские предприниматели и представители правительства говорят, что ужесточением правил для автоперевозчиков западноевропейцы стремятся вытеснить их с рынка.

Литовская ассоциация автоперевозчиков Linava утверждает, что из-за Пакета мобильности транспортный сектор Литвы понесет огромные потери, в наибольшей степени это затронет малые предприятия, без работы в этом секторе может остаться почти 35 тысяч человек.

Западноевропейцы же утверждают, что ужесточение правил призвано предотвращать злоупотребления и улучшить ситуацию работников. Такие страны, как Франция и Германия, говорят, что восточноевропейцы нечестно конкурируют за счет дешевой рабочей силы, и называют это «социальным демпингом».

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