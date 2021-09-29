Хорватия получила безвиз с США

Также на это решение уже отреагировал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

«Мы приветствуем решение США. Больше всего от этого выиграют граждане Хорватии, которые смогут путешествовать в США без виз. Реализуя этот внешнеполитический приоритет, мы еще больше укрепим связи», — написал Пленкович в Twitter.