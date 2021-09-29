Хорватия получила безвиз с США

США включили Хорватию в программу безвизового въезда. Об этом сообщает Reuter.
Теперь хорваты получили возможность въезжать в США без визы на срок до 90 дней.
«Сегодняшнее назначение Хорватии новым участником программы безвизового въезда является важным признанием общих экономических интересов и интересов безопасности наших стран», — заявил министр внутренней безопасности США Алехандр Майоркас.
Также на это решение уже отреагировал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
«Мы приветствуем решение США. Больше всего от этого выиграют граждане Хорватии, которые смогут путешествовать в США без виз. Реализуя этот внешнеполитический приоритет, мы еще больше укрепим связи», — написал Пленкович в Twitter.korrespondent.net