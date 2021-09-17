Хорватия рассчитывает на вступление в Шенген в 2022 году и еврозону в 2023 году

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рассчитывает, что республика вступит в Шенгенское пространство в течение 2022 года, в зону евро — в начале 2023 года. С таким заявлением он выступил в понедельник на заседании Национального совета по введению евро в качестве официальной валюты, на котором также присутствовал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает ТАСС.
«Стратегический проект правительства [Хорватии] — это вхождение в Шенгенское пространство, к которому есть желание присоединиться в течение 2022 года, условия для этого [уже] выполнены, а также вступление в еврозону, — отметил Пленкович. — Рассчитываем на то, что мы будем готовы к вступлению в еврозону к 1 января 2023 года».
По словам главы хорватского кабмина, имеющийся опыт государств, вступивших в еврозону, показывает, что это принесло пользу и гражданам, и экономике.
«Хорватское правительство продемонстрировало сильную политическую волю и поставило амбициозные цели, а Еврокомиссия решительно поддерживает работу и амбиции кабинета министров и других национальных институтов по присоединению к еврозоне, для чего в конечном итоге должны быть исполнены все так называемые Маастрихтские критерии», — подчеркнул, в свою очередь, Домбровскис.
Он подчеркнул, что хорватская экономика восстанавливается хорошими темпами и может рассчитывать на дальнейшую поддержку в рамках европейского плана по восстановлению и устойчивости. «Хорватия является крупнейшим получателем средств ЕС: 11,6% от ВВП выделено [республике] в качестве безвозвратных ассигнований», — заключил Домбровскис.