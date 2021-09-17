Хорватия рассчитывает на вступление в Шенген в 2022 году и еврозону в 2023 году

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рассчитывает, что республика вступит в Шенгенское пространство в течение 2022 года, в зону евро — в начале 2023 года. С таким заявлением он выступил в понедельник на заседании Национального совета по введению евро в качестве официальной валюты, на котором также присутствовал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

«Стратегический проект правительства [Хорватии] — это вхождение в Шенгенское пространство, к которому есть желание присоединиться в течение 2022 года, условия для этого [уже] выполнены, а также вступление в еврозону, — отметил Пленкович. — Рассчитываем на то, что мы будем готовы к вступлению в еврозону к 1 января 2023 года».

По словам главы хорватского кабмина, имеющийся опыт государств, вступивших в еврозону, показывает, что это принесло пользу и гражданам, и экономике.