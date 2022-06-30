Хорватия вступит в зону Шенгена до конца 2022 года

Как сообщает Bloomberg, Хорватия ожидает одобрения от Европейской комиссии о присоединении к Шенгенской зоне до конца нынешнего года. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович.
По его мнению, вступление Хорватии в Шенген облегчит посещение хорватских курортов для миллионов туристов не только из Европы, но и из третьих стран.
Хорватские власти считают, что решение о том, чтобы Хорватия стала 27-м членом Шенгена, будет принято этой осенью, максимум — до конца года.
Ранее эта страна подтвердила готовность полностью перейти на евро с 1 января 2023 года. Таким образом, число государств — членов еврозоны вырастет до 20. По этому вопросу решение ЕК ожидается уже в июле.
Напомним, Хорватия находится в Евросоюзе с в 2013 году, но только сейчас у неё появилась возможность присоединиться к зоне Шенгена. Как ожидается, это привлечет в страну инвесторов, а развитие туротрасли укрепит местную экономику.tourister.ru