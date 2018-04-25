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Хорватия запретила передвижение частного транспорта

Фото pixabay.com

Хорватия вводит запрет на междугороднее передвижение даже на собственных авто и запрещает гражданам выходить из дома без крайней необходимости, пишет HRT.News. 

«Количество зараженных людей увеличивается, и мы ожидаем дальнейшего роста, поэтому это необходимые меры», — заявил министр внутренних дел Давор Божинович. 

Решение вступает в силу немедленно, но гражданам, выехавшим из своих домов в связи с землетрясением, дадут возможность вернуться домой в течение дня. 

Запрет не будет касаться транспортных перевозок, которые обеспечивают жизненно необходимые поставки, и перевозки медиков и работников критической инфраструктуры, а также журналистов, граждан, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, граждан, путешествующих в связи с неотложными семейными обстоятельствами, и поездок на работу — в случае острой необходимости и невозможности работать из дома. 

Перед этим вступило в силу решение об остановке движения общественного транспорта общего пользования. 

По состоянию на воскресенье, 22 марта, в Хорватии выявили 52 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заболевших составляет 306. В правительстве рассматривают возможность усиления мер, если этого потребует ситуация. 

«Здоровье наших граждан и противодействие распространению заболевания — это задача №1, компромиссы здесь невозможны», — заявил Божинович. 

Напомним, в хорватской столице Загребе в воскресенье, 22 марта, произошло землетрясение, в результате которого есть разрушения в центре города.

korrespondent.net

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