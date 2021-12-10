Хорватию принимают в Шенгенскую зону

Совет Евросоюза согласовал вступление Хорватии в Шенгенскую зону, сообщила пресс-служба Совета.

«Совет пришел к выводу, что Хорватия выполнила все необходимые условия для применения всех частей Шенгенских достижений», — говорится в сообщении.

Еврокомиссия рекомендовала включить Хорватию в Шенген еще в октябре 2019 года.