Хотя бы одной дозой вакцины привито почти 19,5% населения Литвы

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 привита почти одна пятая часть жителей Литвы – 19,5%, свидетельствуют данные Департамента статистики на пятницу.

Первую дозу вакцины получили 546,3 тыс. человек. Привито 58,3% жителей в возрасте 70-79 лет, 46% людей в возрасте 80 лет и старше, 36,5% людей, входящих в возрастную группу 60-69 лет. В других возрастных группах процент привитых составляет от нескольких процентов до более 10%.

Вторую дозу получили 204,5 тыс. человек или 7,3% населения.

Значительно больше привитых в курортных муниципалитетах: в Бирштонасе привиты 32,5% населения, а в Ниде -34,5%. Более чем в половине самоуправлений привито 20% или более людей.

Среди самоуправлений, где меньший процент привитых, по-прежнему выделяется Шальчининкский район, здесь привито 9,2% населения, а также Висагинас с 11,3% привитых.

Среди крупных городов лидером остается Каунас с 23,4% привитых, в столице привито – 18,7% населения.

За неделю с минувшей пятницы до четверга в целом было привито 125 тыс. 718 человек. Из них первую дозу получили 107 тыс. 256.

В день в среднем первую дозу вакцины в среднем получали 15 тыс. 322 человека – это на 5 тыс. больше, чем среднесуточный показатель прививок на предыдущей неделе, когда первую вакцину в среднем получали по 9,9 тыс. человек ежедневно.

На данный момент Литва получила 806 тыс. 525 доз вакцин, из них 801 тыс. 725 уже распределено между центрами вакцинации, а использовано 750 тыс. 833 дозы.