Хотят повысить финансирование высшего образования

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Министерство образования, науки и спорта Литвы предлагает повысить финансирование высшего образования, выделив для этих целей в ближайшие четыре года 35 млн евро.

Как сообщила на пресс-конференции министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене, правительству планируется предложить поправки относительно повышения цен на нормативное обучение, по ее словам, это потребует около 35 млн евро из бюджета.

«Наше предложение касается увеличения финансирования на одного студента, а также сокращения разницы в ценах между различными группами обучения», – сказала министр.