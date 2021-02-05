Хотят повысить финансирование высшего образования

Министерство образования, науки и спорта Литвы предлагает повысить финансирование высшего образования, выделив для этих целей в ближайшие четыре года 35 млн евро.
Как сообщила на пресс-конференции министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене, правительству планируется предложить поправки относительно повышения цен на нормативное обучение, по ее словам, это потребует около 35 млн евро из бюджета.
«Наше предложение касается увеличения финансирования на одного студента, а также сокращения разницы в ценах между различными группами обучения», – сказала министр.
По ее словам, решения принимаются для повышения качества образования, поскольку в данный момент финансирование одного студента является одним из самых низких среди государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития, и Литва отстает от среднего показателя почти в два раза.
Вице-министр Гинтаутас Якштас утверждает, что в данный момент финансирование одного студента в Литве составляет около 4 тыс. евро.
«Предлагаемые сейчас цены в будущем могут трансформироваться в повышенные почти на 25%, но это будет происходить последовательно», – подчеркнул он.
Замминистра отметил, что в среднем цена на обучение на четверть могла бы подняться в ближайшие 4-5 лет.
Также будет предложено сокращать ежегодно почти на тысячу количество финансируемых государством мест в университетах и колледжах, по словам Г. Якштаса, будет предусмотрено около 12 тыс. мест.
Информация «ЛК», BNS