Хотят сократить срок изоляции

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В связи с нехваткой специалистов обсуждается сокращение срока изоляции из-за коронавируса до семи дней, заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«Если сегодня у нас десять дней, то можем подумать о более коротком сроке, так как находимся на таком этапе, когда должны заботиться о специалистах не только в системе здравоохранения, но и в других важных для государства областях, так как люди все равно заражаются», — сказал министр журналистам.

«Будем обсуждать срок изоляции до семи дней», – добавил он.

С понедельника также вступил в силу новый порядок в медицинских учреждениях и учреждениях социальной опеки, согласно которому привившиеся и переболевшие работники, у которых был контакт с больным коронавирусом, при наличии отрицательного теста и в отсутствие симптомов могут продолжать работу.

Исключение при выполнении теста предусмотрено для тех работников, которые переболели недавно, в течение трех месяцев.

Остальным работникам необходимо изолироваться на 10 дней.

Также с 10 января отменено правило более строгой изоляции для тех, кто контактировал с зараженными омикроном, – для них возвращен обычный порядок.

Напоминаем, что с 10 января изменился порядок получения паспорта возможностей. До последнего времени привитые двумя дозами жители продлевали паспорт возможностей на основе теста на антитела. Теперь, чтобы получить документ, необходимо привиться третьей дозой. Как и прежде, ковидный сертификат смогут получить только лица, переболевшие коронавирусом и получившие положительный результат серологического теста на антитела.

Привиться бустерной дозой можно спустя три месяца после основного курса вакцинации. Паспорт возможностей действует 7 месяцев с момента второй прививки.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ