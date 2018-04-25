Хозяева, отзовитесь!

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Ищем прежних хозяев этой кошечки. Она была найдена в июле возле дома на ул. Жирмуну 51, в Вильнюсе. По всей видимости, она упала из окна или с балкона и получила сильное сотрясение головы, но осталась жива и, к счастью, не получила переломов и других травм. Сейчас она приходит в себя после пережитого, а мы ищем ее хозяев. Если таковые не отзовутся, будем искать для нашей питомицы новый дом и любящих, ответственных новых хозяев. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».

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