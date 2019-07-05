Храм Рождества исключен из списка объектов UNESCO, которым грозит уничтожение

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Базилика Рождества в Вифлееме, построенная на месте, где, согласно христианской традиции, родился Иисус Христос, покинула список объектов всемирного наследия UNESCO, которым грозит уничтожение.

В опубликованном агентством заявлении говорится, что это стало возможным благодаря реставрации, проведенной управляющими Храмом церквями и Палестинской администрацией. Специалисты отреставрировали находившуюся в бедственном состоянии крышу, а также внутреннее убранство, включая мозаики.

Храм Рождества был возведен в начале IV века н.э. по приказу императора Константина Великого и его матери Елены. Это древнейшая церковь в мире, где не прерывались богослужения. Она находится в совместном управлении католической, армянской и иерусалимской православной церквей.

В 2012 году Храм был внесен в список всемирного культурного наследия UNESCO, открыв тем самым перечень объектов, расположенных на территории «государства Палестина». Тогда же церковь вошла в список памятников, которым грозит уничтожение.