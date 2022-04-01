Хранение автоматического оружия

Сейм Литвы принял поправки, разрешающие военным ополченцам (добровольцам) и стрелкам держать дома автоматическое оружие, а также использовать оружие или спецсредства при патрулировании вместе с сотрудниками полиции и пограничниками.
Поправки к Закону о контроле над оружием и боеприпасами позволят профессиональным военнослужащим, военным-добровольцам и стрелкам приобретать и хранить дома личное оружие и боеприпасы категории А.
Эти поправки были приняты 119 голосами «за» при пяти воздержавшихся и вступят в силу в июле этого года. Голосов «против» этих поправок не было.
Обычное разрешение на хранение оружия действует в течение пяти лет, но разрешение на огнестрельное оружие категории А для военных и военных-добровольцев действует в первый раз в течение двух лет, после чего начальник территориального управления полиции должен будет продлевать его каждые пять лет.
«Некоторые говорят, что мы открываем ящик Пандоры, но я не думаю, что это так, мы даем трем категориям людей, стрелкам, добровольцам и профессиональным военным, право иметь дома автоматическое оружие: владеть, приобретать, тренироваться и защищать родину», – заявил инициатор поправок «аграрий» Йонас Ярутис.
Парламентарий также подчеркнул, что война России против Украины показала, что наличие оружия дома позволяет ликвидировать риски уничтожения всех вооружений в случае вторжения.
В настоящее время стрелки и воины-добровольцы могут приобрести и хранить дома полуавтоматическое оружие категорий B и C. Оружие категории А запрещено для использования в гражданском обороте.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ