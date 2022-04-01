Хранение автоматического оружия

Фото BNS/Паулюса Пяляцкиса

Сейм Литвы принял поправки, разрешающие военным ополченцам (добровольцам) и стрелкам держать дома автоматическое оружие, а также использовать оружие или спецсредства при патрулировании вместе с сотрудниками полиции и пограничниками.

Поправки к Закону о контроле над оружием и боеприпасами позволят профессиональным военнослужащим, военным-добровольцам и стрелкам приобретать и хранить дома личное оружие и боеприпасы категории А.

Эти поправки были приняты 119 голосами «за» при пяти воздержавшихся и вступят в силу в июле этого года. Голосов «против» этих поправок не было.