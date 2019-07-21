Хранить вечно: проблема с радиоактивными отходами

Фото BFL/Миндаугаса Кульбиса

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Стремясь должным образом обработать радиоактивные отходы, накопленные на снимаемой с эксплуатации Игналинской АЭС (ИАЭС), Литва начнет накапливать средства для глубинного могильника отходов. В данный момент это единственный безопасный способ хранения таких отходов, сообщает BNS.

Могильник стоимостью около 2,52 млрд евро потребуется Литве к 2066 году, когда завершится срок использования временного хранилища, утверждает Министерство энергетики, подготовившее проекты изменений к Закону о госказне и сопровождающим законодательным актам.

Средства для этого министерство намерено накапливать на отдельном счете Резервного фонда, на который ежегодно будут переводиться 25% дивидендов компаний, находящихся в управлении государства. Позднее будет решаться вопрос о других источниках финансирования.

«В данный момент не обеспечено финансирование оборудования, закрытия глубинного могильника и надзора за ним, то есть средства для этой цели не накапливаются», – отметило министерство.

В мае прошлого года Еврокомиссия предупредила Литву о том, что она не соблюдает директиву ЕС, поскольку в национальной программе переработки отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов не хватает установок, связанных с финансированием долго распадающихся отходов. По сообщению министерства, поскольку проект могильника откладывается, будет начата процедура нарушения, и Литва может быть наказана штрафом.

Ведомство также отмечает, что более точную стоимость могильника можно будет рассчитать, когда будет выбрано его место и проведено геологическое исследование. По предварительным подсчетам, основная часть расходов придется на 2056–2072 годы: его строительство в 2056-2065 годах обошлось бы почти в 1 млрд евро, а использование в 2066–2072 годах – 900 млн евро.

В данный момент радиоактивные отходы долговременного хранения, которые остаются опасными тысячи лет, хранятся во временных хранилищах ИАЭС.

Иностранные государства, как и Литва, запрещают ввоз радиоактивных отходов, поэтому они должны храниться на территории страны. Других признанных в мире способов хранения радиоактивных отходов нет.

Между тем не действующая уже десять лет и находящаяся в процессе закрытия Игналинская АЭС (ИАЭС) продлила конкурс подрядчика на строительство поверхностного могильника для радиоактивных отходов (проект B25-2) стоимостью примерно 100 млн евро. Конкурс должен был завершиться на этой неделе, однако, по словам главы службы коммуникации ИАЭС Натальи Сурвилы-Глебовой, поставщики задали много вопросов, поэтому срок подачи предложения продлен до 23 августа, сообщает BNS.

Победитель конкурса к 2023-2024 году должен будет построить и оборудовать два железобетонных модуля. Отходы будут свозиться до 2038 года, когда ИАЭС будет окончательно демонтирована.

В будущем, если потребуется, будет построен третий модуль, тогда могильник сможет вместить около 100 тыс. кубометров упаковок отходов.

Конкурс по строительству хранилища важен с точки зрения национальной безопасности. Поэтому будущего подрядчика должно будет утвердить правительство. Так попытаются избежать ситуации, когда на конкурсах дорогостоящих проектов закрытия ИАЭС победила германская компания Nukem, позднее перешедшая в управление «Атомстройэкспорта», являющейся дочерней компанией российского «Росатома».

В прошлом году министр энергетики Жигимантас Вайчюнас приглашал для участия в будущем конкурсе японские корпорации Hitachi и Toshiba, а также крупные европейские энергокомпании. Он отмечал, что хочет заинтересовать как можно больше мировых компаний, чтобы конкуренция была выше. Строительство могильника будет финансироваться за счет средств Евросоюза, выделенных на закрытие ИАЭС.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ