Хватит ли Лиз Трасс железа, чтобы стать новой «железной леди»?

Не меньшую известность получила цитата времен ее работы в министерстве юстиции в 2016 году. Тогда в Палате общин Трасс спросили о мерах борьбы с доставкой наркотиков в тюрьмы с помощью квадрокоптеров. В одной из тюрем, где такое происходит, есть специальные сторожевые «собаки, которые лают, помогая остановить дроны», объяснила Трасс».

Ее путь неизменно шел вверх

За последние годы Лиз Трасс многократно доказывала свое умение политически выживать.

«Ее путь неизменно шел наверх — от Минюста, через Минфин и министерство торговли до министерства иностранных дел. В то время как десятки ее коллег стали жертвами внутрипартийных разногласий и интриг, она пережила без потерь не только волну отставок после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра, но и кадровые перестановки в кабинете Бориса Джонсона», — пишет автор Deutsche Welle.

Не всегда была консерватором

«Между тем политическая карьера Лиз Трасс в рядах тори не была предопределена, — отмечает Везель. — Во время своего последнего выступления на лондонском стадионе «Уэмбли», когда Лиз Трасс и ее соперник Риши Сунак в очередной раз представили свои кандидатуры перед нескольким тысячам членов партии, она призналась, что у нее нет «традиционного консервативного происхождения». Ее отец был профессором математики, мать — медсестрой, а политические взгляды в семье были, скорее, левыми.

В детстве Лиз водили на протесты против использования атомной энергии, а в студенческие времена она даже была активной сторонницей Либеральных демократов. От этого прошлого она сейчас открещивается, называя эти эпизоды биографии грехами молодости. Столь же невозмутимой Трасс остается, и когда речь идет о трансформации ее позиции по «Брекзиту»: до референдума в 2016 году Трасс активно пропагандировала проевропейские взгляды, а теперь превратилась в ярого сторонника выхода Великобритании из ЕС.

В последние годы взгляды Лиз Трасс смещалась все дальше вправо, сегодня она — в числе самых рьяных сторонников чисто консервативной доктрины».

Чего ждать британцам?

«Трасс считает себя преемницей Маргарет Тэтчер, которая в 1980-е годы добилась роста британской экономики за счет приватизации и сокращения регулирования, — подчеркивает Везель. — С нынешней инфляцией новый премьер также собирается бороться с помощью снижения налогов, хотя экономисты Банка Англии предупреждают, что это может лишь еще сильнее раскрутить спираль роста цен.

Как отмечает экономист Саймон Ли из Университета Халла, «разумно ожидать, что новое правительство окажет финансовую помощь миллионам домохозяйств, граждан и предприятий, чтобы те смогли пережить кризис, связанный с повышением стоимости жизни». В конце концов, Великобритания потратила более двух триллионов фунтов во время финансового кризиса 2008 года и недавней пандемии коронавируса, чтобы спасти страну от экономического краха.

Однако Лиз Трасс оставляет открытым вопрос о том, как она планирует помочь бедствующим семьям: по ее словам, это задача нового министра финансов. Но единственный способ выделить на это миллиарды — это набрать еще больше долгов. Уже во время кризиса, вызванного пандемией, государственный долг Великобритании резко вырос. Если сейчас возникнет необходимость в дальнейших комплексных программах помощи, то вместе с процентами по кредитам вырастет и долговая нагрузка на государство».

Впрочем, от снижения налогов не будет большого прока для многих британцев с низкими доходами, которые вынуждены выкладывать тысячи фунтов за резко возросшие счета за газ и электричество, считает Визель. На критику Трасс отвечает словами о том, что на энергетическом рынке просто необходимо создать больше предложения. Она хочет выдать десятки новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море. Экологические проблемы не играют для нее никакой роли — как и вопросы реформирования энергетического рынка.

В роли премьер-министра я буду самым большим другом Украины

Во внешней политике Трасс, очевидно, выберет конфронтационный курс в отношении ЕС, чтобы добиться отмены Североирландского протокола договора о «Брекзите». По мнению Адама Харрисона из аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям», в остальном ее мировоззрение «сформировано под влиянием (экс-президента США. — Ред.) Рейгана». В представлении Трасс Великобритания выступает вместе с США против России и Китая — без помощи «трусливых европейцев», поясняет он.

В отношении России вторжения в Украину Лиз Трасс настроена не менее решительно, чем ее предшественник в премьерском кресле Борис Джонсон.

Как указывает интерент-издание unian.net, Трасс обещала, что на посту премьера пойдет по стопам Джонсона, будет самым большим другом украинского государства, и президент РФ Владимир Путин «потерпит стратегическое поражение».

«В роли премьер-министра я буду самым большим другом Украины, иду по стопам Бориса Джонсона, и полностью обязуюсь гарантировать, что Путин потерпит неудачу в Украине и потерпит стратегическое поражение, а Россия будет ограничена в будущем», – заявляла она.

Трасс также обещала, что Британия «будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется».

В схватке с суровой реальностью

Очередные выборы пройдут только через два года, хотя многие наблюдатели сомневаются, что правительство Трасс продержится так долго, сообщает Везель.

«Британские парламентарии уже показали на примере Терезы Мэй и совсем недавно Бориса Джонсона, как они обходятся с неудачливыми премьер-министрами, — резюмирует она. — Наступающая зима, которая принесет недовольство населения Великобритании, заголовки о голоде и бедности, неработающей системе здравоохранения и череде забастовок, о которых уже было объявлено, станет испытанием на прочность для нового правительства и его председателя. Откажется ли Лиз Трасс от своей консервативной идеологии перед лицом трудностей так же быстро, как она отказывалась от прежних убеждений, покажет время. Но многим аналитикам наверняка будет любопытно понаблюдать за столкновением ее представлений о рыночной экономике и суровой реальностью».