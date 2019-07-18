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Фото www.universiade2019napoli.it

3 июля в Неаполе стартовала XXX Летняя универсиада. В Неаполь прибыли почти 10 тыс. спортсменов из 128 стран. Программа XXX Универсиады насчитывает 18 видов спорта, наши спортсмены соревновались в пяти: легкой атлетике, плавании, дзюдо, пулевой стрельбе и художественной гимнастике.

История участия литовской независимой команды в универсиадах начинается с 1993 года. Тогда на зимних Играх в польском Закопане фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко принесли Литве первые медали — серебро.

С тех пор в летних и зимних универсиадах приняла участие почти тысяча литовских спортсменов, которые в общей сложности завоевали 22 золотых, 12 серебряных и 22 бронзовых.

Самой успешной Универсиадой для Литвы стали летние соревнования в 2011 году в китайском Шэньчжэне, где наши спортсмены собрали урожай из 13 медалей, пять из которых были золотыми. Больше всего наград высшей пробы — шесть — литовцы завоевали на Играх в 2013 году, которые принимала Казань. Тогда в общекомандном зачете сборная Литвы заняла высокое 11-е место.

До начала соревнований больше всего шансов на медали прогнозировали легкоатлетам Эдису Матусявичюсу, Андрюсу Глебаускасу и Ливете Ясюнайте, а также пловцу Андрюсу Шидлаускасу.

Прогнозы – сбываются. Легкоатлетка Ева Заранкайте стала обладательницей первой медали сборной Литвы. В квалификации метания диска у женщин Заранкайте показала седьмой результат (55,76 метра) и пробилась в финал, куда отобрались 12 лучших спортсменок. Уже на следующий день спортсменка сумела послать снаряд на 56 метров 75 сантиметров. Этот результат оказался лучшим у Заранкайте в сезоне и принес ей третье место в Неаполе. Заранкайте — уроженка Утяны, в настоящее время учится во Флоридском университете.

Копьеметатель Эдис Матусявичюс выиграл квалификацию Универсиады-2019. Матусявичюсу не было равных в квалификации, где в лучшей попытке он послал копье на 84 метра 93 сантиметра. Показанный литовцем результат является 14-м в мировом сезоне. Кроме того, легкоатлет обновил национальный рекорд, который ему же и принадлежал: в 2017 году Эдис послал копье на 84,78 метра. В финале метания копья у мужчин Эдис Матусявичюс занял второе место, тем самым пополнил копилку Литвы еще одной медалью — серебром.

В седьмой день соревнований спортсмены Литвы завоевали сразу две медали: Ясюнайте принесла Литве золото, а Глебаускас добавил бронзу.

Литовская копьеметательница Ливета Ясюнайте сумела выиграть соревнования благодаря успешному броску в пятой попытке, когда ее копье улетело на 60 метров 36 сантиметров. В итоге Ливета сумела обойти на 21 сантиметр занявшую второе место японку Харуку Китагучи.

Прыгун в высоту Андрюс Глебаускас занял третье место. Андрюс начал борьбу с 2,10 метра, потом преодолел планку на 2,15. Следующая высота, 2,18 метра, покорилась литовскому спортсмену только со второго раза, однако 2,21 метра он взял сразу. Последняя покоренная Глебаускасом высота (2,24) стала его персональным рекордом в этом сезоне и принесла бронзовую медаль.

В общекомандном медальном зачете сборная Литвы с четырьмя наградами (1-1-2) поднялась на 29-е место. Соревнования завершились 14 июля.

В соответствии с уставом Международной федерации студенческого спорта, главная задача Универсиады — не достижение высших целей в спорте, не рекорды и даже не медали, а побуждение молодежи заниматься спортом.

Подготовлено по сообщениям СМИ