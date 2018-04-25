Я. Качиньский сам попросил Литву не награждать его

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Лидер польских правящих Ярослав Качиньский сам попросил, чтобы Литва не удостаивала его одной из высших государственных наград Литвы, подтвердили в четверг источники.

По инициативе премьера Саулюса Сквернялиса правительство в октябре прошлого года предложило наградить Я. Качиньского Большим крестом ордена Витаутаса Великого за особые заслуги в деле развития литовско-польских межгосударственных отношений.

Однако он не был включен в список награжденных по случаю 16 февраля. Решение о награждении принимает президент.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сказал, что решение по Я. Качиньскому не приняла Служба по государственным наградам, но более подробных аргументов не привел.