Я.Наркевич: государство выделит 1,2 млн евро на расходы по репатриации

Nuotrauka BFL/Irmantas Gelūnas

Министерство коммуникаций и транспорта Литвы продолжает организовывать рейсы для граждан Литвы, желающим вернуться на родину. Для компенсации расходов на самолеты, в случае, если они не заполняются полностью, предусмотрено выделить 1,2 млн евро.

Министр Ярослав Наркевич сообщил, что в пятницу желающие вернуться в Литву из дальних стран могут воспользоваться рейсом польской авиакомпании LOT из Варшавы в Вильнюс, также через саму Варшаву они могут вернуться их Португалии, в субботу и в понедельник смогут вернуться застрявшие в Лондоне, в понедельник будут рейсы из Парижа, Амстердама и Бали в Вильнюс, а в следующую пятницу – из Таиланда и Вьетнама в Каунас.

«Мы работаем не переставая, организуем рейсы, есть определенная связь с компаниями, поскольку все рейсы чартерные, а значит, платные, там, где в самолетах будут места и рейс будет не полный, мы будем вынуждены компенсировать расходы», – сказал журналистам в пятницу Я. Наркевич.

По его словам, вернуться в Литву сейчас хотят более 5 тыс. граждан стран, а за последние дни различными путями вернулись 1340 человек.

По его словам, рейс из Варшавы в Вильнюс авиакомпании LOT намечен на пятницу в 22 часа, в пятницу этим же рейсом с пересадкой в Варшаве смогут вернуться граждане из Португалии.

«Еще одна возможность – рейс из Лиссабона в Амстердам, откуда будет чартерный рейс 23 марта», – сказал министр.

По его словам, в субботу, 21 марта, и в понедельник, 23 марта, возможность вернуться будет у застрявших в Лондоне. 23 марта также организуются рейсы из Парижа и Бали в Вильнюс. Рейсы из Таиланда и Вьетнама в Каунас состоятся 27 марта.