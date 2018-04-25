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TOP,Новости,Приграничье

Я.Наркевич: на границе Литвы с Беларусью положение нормальное

Фото gpk.gov.by

Невзирая на то, что белорусский руководитель Александр Лукашенко на минувшей неделе заявил о закрытии границ с Литвой, на границах нет очередей грузовиков, однако Литва сотрудничает с Польшей и с другими странами, чтобы на случай необходимости были обеспечены другие альтернативные пути перевозок, утверждает министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич. 

«Нет ни сейчас, ни раньше не было новостей об изменениях, за исключением политических высказываний из Беларуси, со стороны А. Лукашенко. На границе работа идет в нормальном порядке. (…) Никаких препятствий или выросших очередей, по сравнению с обычным порядком, нет, – ведь здесь особенно в выходные дни может складываться особая ситуация, – но в связи с этими политическими решениями, никаких препятствий или изменений мы не видим», – сказал министр во вторник в интервью радиостанции LRT. 

Министр утверждает, что ведутся консультации с Польшей и Украиной по вопросу пропускной способности границ, на случай, если придется объезжать Беларусь. 

«Кроме того, мы анализировали ситуацию перевозчиков, которые работаю на восточном рынке, особенно в направлении России. (…) Обсуждали с коллегой из Латвии, чтобы пограничная инфраструктура пропускной способности Латвии и с Россией была бы улучшена»,  – добавил он. 

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сообщил BNS в понедельник, что движение на границе Литвы и Беларуси идет в обычном режиме. 

Ранее  президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас сообщал, что после ужесточения проверок в Беларуси литовского грузового транспорта перевозчики не успевают вовремя доставлять грузы, кроме того, их перевозка подорожала — перевозчики сами должны оплачивать дополнительные проверки, увеличивают затраты и простои.

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